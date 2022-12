STVV pakt vlotte zege in oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk

STVV heeft met 3-0 een vriendschappelijke partij tegen RKC, het nummer 10 uit Nederland, gewonnen.

STVV had er duidelijk zin in en zag dat na 22 minuten al omgezet worden in een doelpunt. Konaté werkte af. Ervoor had Bruno al de nodige kansen gehad.

Die 1-0 leek de ruststand te worden, maar dat was zonder Hayashi gerekend. Op assist van Brüls zorgde hij voor de verdubbeling van de voorsprong.

Na de rust werd er stevig vervangen. RKC begon zelfs met elf nieuwe spelers. Het was wachten tot Van Dessel een kwartier voor tijd Okazaki bediende voor de 3-0.