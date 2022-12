Technische hart van de voetbalbond wordt duojob, waarvan eentje al ingevuld is

De voetbalbond gaat naast een nieuwe bondscoach ook op zoek naar een Sports Director Elite Football.

De KBVB heeft de voorbije jaren werk gemaakt van stevige sportieve fundamenten. “In het technisch hart komt alles samen wat te maken heeft met de sportieve organisatie: de nationale (jeugd)ploegen, de voetbalvisie over de verschillende leeftijdsgroepen heen, data en technologie, performance analysis, scouting en talentdetectie, health and performance, het futsal, en dit zowel voor mannen- als vrouwenteams”, klinkt het.

Het technische hart zal geleid worden door een sterk complementair duo. Naast Operational Director Football (Jelle Schelstraete), die leiding geeft aan de sportieve organisatie, gaat de KBVB op zoek naar een Sports Director Elite Football, die de voetbalvisie bewaakt voor de verschillende nationale teams en de nationale teamcoaches gaat aansturen.

“We hebben met de Taskforce de voorbije dagen uitgebreid de tijd genomen om de sportieve situatie te evalueren. We zitten unaniem op dezelfde lijn en blijven bijzonder ambitieus. We geloven sterk in deze generatie voetballers. De KBVB gaat nu enerzijds op zoek naar een nieuwe topcoach die ons naar nieuwe successen moet leiden. En anderzijds zal het technisch hart in de toekomst door een duo geleid worden en versterkt met een zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring op topniveau”, zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

Deze vacature kun je hier nalezen.