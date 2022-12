Voetbalbond legt geld op tafel voor nieuwe bondscoach: "Weg te halen bij buitenlandse club"

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is niet voor meteen, maar toch lijkt het duidelijk welke richting de voetbalbond wil uit te gaan.

Eerst wordt de functie van technisch directeur ingevuld. Dat zou nog voor Nieuwjaar moeten rond zijn. Er wordt vooral gekeken richting Michel Preud’homme. “Een nadeel is dat hij niet zo goed meer mee is met de nieuwste ontwikkelingen, maar daarvoor heeft de bond een staf van video-analisten, nutritionisten... Dat mag dus geen probleem zijn”, zegt journalist Bart Lagae in De Tribune.

“De vraag is ook hoe gemotiveerd hij daarvoor is. Zijn passage bij Standard als TD was toch een mislukking, zeker wat transfers betreft. Al draait het bij de Belgische voetbalbond wel eerder om iemand die moet kunnen begeesteren en die de nationale trainers kan begeleiden. Dat is een rol die hij misschien wel kan spelen.”

En dan is er uiteraard ook het luik van de nieuwe bondscoach. Een aparte functie, los van die van technisch directeur. “Er werd bijvoorbeeld al gekeken naar Antonio Conte, die ook bij Italië al bondscoach is geweest. De bond vindt het ook geen probleem om een coach weg te halen bij een buitenlandse club. Ze willen een topper halen en de beste trainers hebben meestal al een job.”