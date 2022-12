Volgens Italiaanse journalist kan Eden Hazard komende zomer ploegmaat worden van... Romelu Lukaku

Eden Hazard doet waarschijnlijk het seizoen uit bij Real Madrid en hoopt daarna een nieuwe club te vinden. Volgende maand wordt hij 32 en zijn keuze is cruciaal voor zijn verdere carrière.

Volgens de Italiaanse journalist Matteo Barzaghi van Sky Sports is niemand minder dan Internazionale geïnteresseerd in zijn handtekening. Met Romelu Lukaku hebben ze al een Belg op huurbasis van Chelsea in hun rangen en ze hopen hem blijkbaar te koppelen aan zijn maatje van bij de Rode Duivels.

Er zouden trouwens al gesprekken zijn tussen Inter en Chelsea om Big Rom langer te houden. Eden Hazard heeft nog een contract tot 2024 bij Real, maar de Koninklijke gaat niet moeilijk doen als er een goed bod komt, ver onder wat ze zelf betaalden. Ze willen immers zijn vorstelijk loon van hun betaalrol krijgen. Ook vanuit de MLS is er al interesse in Hazard, maar de vraag is of hij daar al zin in heeft.