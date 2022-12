Bryan Heynen komt nog eens terug op niet-selectie voor WK: "De vorm die ik nu heb..."

Bryan Heynen van KRC Genk werd door bondscoach Roberto Martinez niet opgeroepen voor het WK in Qatar.

Bryan Heynen beleefde de stage met Racing Genk, terwijl hij perfect op het WK in Qatar had kunnen zitten. Maar zover kwam het niet.

Eigenlijk had Heynen er ook niet op gerekend. “Mijn verwachtingen waren redelijk laag”, zegt Heynen in Het Nieuwsblad. “Omdat ik op voorhand had gehoord dat de bondscoach rekende op spelers met caps die er altijd bij waren geweest.”

De ontgoocheling kan hij echter nog altijd niet wegsteken. “Toch is het ergens wel een teleurstelling, want ik denk dat de vorm die ik nu heb misschien de beste is die ik ooit heb gehad. Dat ik uiteindelijk bij de dertig namen was, is iets, maar uiteindelijk ook niets.”