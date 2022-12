Johan Boskamp maakt vergelijking tussen Messi en Maradona

Zondag staat Lionel Messi met Argentinië in de WK-finale. Voor velen lijkt enkel de wereldtitel hem boven Diego Maradona te plaatsen.

Messi en Maradona zijn zonder twijfel de twee grootste namen uit het Argentijnse voetbal. De één boven de ander plaatsen is geen gemakkelijke oefening.

“Het grote verschil tussen Messi en Maradona is dat Messi het 20 jaar volgehouden heeft. Kijk eens los van alles wat Maradona heeft meegemaakt, bij Barcelona en Sevilla was het ook niet goed. Wat Messi betreft, was enkel vorig seizoen een uitzondering”, zegt Johan Boskamp aan Het Laatste Nieuws.

“Dat had zijn redenen, zo was hij zonder voorbereiding begonnen bij PSG. Maar als je die drie van Parijs dit seizoen zag voetballen: ze scoren er wel lustig op los, hoor. Maar goed, als je mij laat kiezen tussen Maradona en Messi, dan kies is Messi.”