Lionel Messi slaat drie dagen voor de WK-finale training over, evenwel geen paniek in het Argentijnse kamp

In aanloop naar de WK-finale heb je liefst geen onaangename verrassingen. Dat Lionel Messi de training moest overslaan, hoeft echter geen drama te zijn.

Het was wel groot nieuws rond het WK in Qatar: sterspeler Lionel Messi die verstek gaf voor de training bij Argentinië. De vedette van de Zuid-Amerikanen is bezig aan een geweldig toernooi, met uitschieters zoals die splijtende pass tegen Nederland en de heerlijke actie voorafgaand aan de 3-0 tegen Kroatië.

Hem zullen ze zeker niet willen missen in de eindstrijd. Wellicht daarom dat Messi aan de kant bleef voor de middagtraining. De grote hoop van zijn natie zou enkel uit voorzorg rust worden gegund na wat klachten over de hamstrings.

Di Maria weer fit

In principe niets wat zijn beschikbaarheid voor de WK-finale in het gedrang kan brengen. Overigens is er nog goed nieuws: Angel Di María lijkt opnieuw fit.