Opvallend: Racing Mechelen trekt Spaans wijnhuis aan als nieuwe sponsor

Het belang van sponsors in het voetbalk spreekt voor zich. Bij Racing Mechelen stellen ze een Spaanse sponsor voor en dat is minder vanzelfsprekend voor een club uit onze lagere reeksen.

Het Catalaans-Spaanse wijnhuis Bodegas Capital Vidal is de nieuwe sponsor van de ploeg uit Tweede Afdeling, zo melden de Mechelaars op hun officiële webstek. "Het was de eerste cava die het Mechelse bedrijf House of Drinks importeerde naar België", legt stamnummer 24 de link met de sponsor uit.

"Hun Cava Brut Nature "Fuchs de Vida" werd door Racing Business Club gekozen als huis-cava", klinkt het ook nog. Het kan dan ook niet anders of er zal bij Racing al eens een cavaatje genuttigd worden. "Wie in het Racing-restaurant of in de Lounge een glaasje cava bestelt, krijgt dus de Fuchs de Vida.

Nu er nog champagnevoetbal bij serveren. RC Mechelen ontvangt zaterdagavond Spouwen-Mopertingen in het Oscar Vankesbeeckstadion en staat momenteel zevende in Tweede Afdeling B.