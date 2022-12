Van Gaal krijgt koekje van eigen deeg: "Hij is oud en heeft veel domme dingen gezegd"

Louis Van Gaal haalde zich de woede van de Argentijnen op de hals door enkele straffe uitspraken te doen in aanloop naar de kwartfinale.

Louis Van Gaal wist best goed wat hij deed op het WK. Zijn uitspraken over de tegenstanders maakten deel uit van het grotere plan dat de oefenmeester voor ogen had. Al draaide het wel anders uit dan verwacht. Argentinië en niet Nederland stootte door naar de halve finale.

En dan mag je je natuurlijk verwachten aan een koekje van eigen deeg. César Luis Menotti, 84 jaar oud ondertussen en ex-international van Argentinië, nam geen blad voor de mond toen hij bij Super Mitre Deportivo sprak over Louis Van Gaal.

“Als ik tegen Van Gaal speel, zeg ik dat hij een goede coach is. Ik ga niet zeggen dat hij een idioot is. Al is hij wel een beetje een mafkees, denk ik. Hij is oud en hij heeft veel domme dingen gezegd”, klonk het.