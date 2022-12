Vincent Kompany met zijn ploeg naar een uitverkocht Old Trafford met weliswaar minder toegelaten fans

Een uitdaging komt in zicht voor Vincent Kompany en zijn spelers: een verplaatsing naar Old Trafford. Woensdag is het ManU-Burnley in de Carabao Cup.

De leider in The Championship speelt eerst zaterdag nog thuis de competitiewedstrijd tegen Middlesbrough. Op woensdag 21 december mag het dan in een bekertoernooi gaan proberen te stunten op het veld van Manchester United, waar Kompany als City-legende ongetwijfeld een warm onthaal wacht. Maximum 62 000 fans Al zullen er niet zo veel thuissupporters zijn die zich kunnen laten horen dan aanvankelijk verwacht. Door een staking bij ambulanciers heeft Man United aangekondigd dat het minder supporters toegang kan geven tot het stadion. Er zal voor deze bekermatch een maximumcapaciteit zijn van 62 000 toeschouwers. De autoriteiten hebben het door United medische plan goedgekeurd. Met deze capaciteit kan de wedstrijd wel degelijk doorgaan. De affiche was overigens al uitverkocht. Fans uit de gereduceerde supportersvakken die hun zitje verliezen, zullen vergoed worden. Het was niet mogelijk om de match te verplaatsen naar een andere datum.