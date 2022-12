Hugo Broos houdt zijn hart vast voor KRC Genk: "Zelfs einde van het seizoen is niet zo"

Racing Genk is de fiere leider in de Jupiler Pro League, maar moet na de lange WK-break weer in zijn ritme van toen geraken.

De grote vraag is of Racing Genk een terugval zal krijgen. “Het is geen normale winterstop geweest. Zes weken niets, zelfs het einde van het seizoen is geen zes weken”, zegt Hugo Broos aan de Krant van West-Vlaanderen.

De situatie is voor alle ploegen dezelfde uiteraard, maar een ploeg die in goede doen was zal hier uiteraard meer last van ondervinden dan ploegen waar de motor nog niet helemaal op volle toeren draaide.

“Dat betekent dat het ook voor Genk opnieuw beginnen was, Genk kan dus straks de positieve flow kwijt zijn. Want die flow was ongelooflijk: Onuachu was weer top, alles draaide op volle toeren en toen werd die flow abrupt afgebroken.”