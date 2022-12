Inter verandert geweer van schouder: 'Niet Racing Genk, maar Club Brugge levert vervanger voor Dumfries'

Inter Milan vreest dat Denzel Dumfries in het komende transferwindow de club zal verlaten en kijkt uit naar een vervanger.

Eerder raakte al bekend dat de ploeg van Romelu Lukaku zijn vizier had gericht op Angelo Preciado van KRC Genk om een vertrek van Dumfries op te vangen.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Inter echter niet meer overtuigd van de kwaliteiten van de Ecuadoriaan van de Belgische competitieleider.

Inter zou het geweer van schouder veranderen, maar wel in de Jupiler Pro League blijven. De Italiaanse sportkrant zegt dat Tajon Buchanan van Club Brugge in beeld is.