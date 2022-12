Oekraïns president Zelensky doet oproep aan FIFA voor WK-finale, Infantino weigert vriendelijk maar kordaat

De Amerikaanse zender CNN heeft opvallend nieuws gelost. Zij zeggen dat Oekraïns president Volodymyr Zelensky gevraagd heeft aan de FIFA om een boodschap over vrede uit te zenden net voor de WK-finale. Maar dat werd van de hand gewezen.

Volgens CNN heeft de FIFA een verzoek geweigerd van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om een boodschap in te spreken die voorafgaand aan de WK-finale van zondag getoond zou moeten worden. Zelensky wilde via een videoverbinding verschijnen in het stadion in Doha om een boodschap over het belang van wereldvrede uit te dragen.

CNN schrijft dat er nog wel gesprekken plaatsvinden tussen Oekraïne en de FIFA. Oekraïne probeert vaker grote evenementen aan te grijpen om aandacht voor de oorlog te vragen, zoals bij de Grammy's en het filmfestival van Cannes.