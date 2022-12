Marokko niet blij na troostfinale: Hakimi gaat verhaal halen bij Infantino himself

Na de wedstrijd tussen Kroatië en Marokko om de derde plaats laaiden de emoties hoog op.

Op voorhand liet Marokkaans bondscoach Regragui nog optekenen dat de troostfinale vooral een verplicht nummertje was na de verlorgen halve finale maar op het veld gingen beide ploegen voor de overwinning.

Na het laatste fluitsignaal bleek nog maar eens hoe loos de woorden van Regragui waren toen de Marokaanse spelers de scheidsrechters belaagden omdat ze in het slot een penalty claimden.

Zowel Regragui als Bono moesten even de gemoederen bedaren en de spelers naar binnen sturen. Maar daar stopte het niet want volgende meerdere bronnen ging Hakimi nog een stapje verder. Hij zag namelijk FIFA-baas Gianni Infantino in de catacomben die zich klaarmaakte voor de medailleceremonie. De Maroikkaanse rechtsachter ging neus aan neus staan met Infantino terwijl hij hem de huid vol schold.

Er zijn geen beelden van het tafereel omdat het incident niet in de officiële mixed zone plaatsvond + FIFA-medewerkers zouden ook nog hebben geprobeerd om de camera's zoveel mogelijk een andere kant op te sturen.