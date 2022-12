Oefenduels: Jonge Duivel laat van zich horen bij PSV met doelpunt tegen Sassuolo, Rode Duivel geeft assist in Frankrijk

Wie denkt dat we na de Gouden Generatie in een zwart gat vallen kan wel eens bedrogen uitkomen.

Het verschil bij de Rode Duivels was groot met of zonder Romelu Lukaku in de spits. Misschien is Michy Batshuayi niet de gedoodverfde opvolger maar iemand anders.

Bij PSV speelt er immers een 19-jarige Belgische groeibriljant rond. Johan Bakayoko maakte vorig seizoen nog het mooie weer bij Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse maar maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-ploeg van PSV. Tegen Sassuolo was Bakayoko goed voor een doelpunt in een oefenduel. Sassuolo was op voorsprong gekomen voor rust maar El Ghazi en Bakayoko keerden de score om in de tweede helft.

Bakayoko heeft nog geen selectie voor de Rode Duivels op zak maar doorliep wel al de jeugdploegen.

Assist voor Openda

Een andere jonge aanvaller die wel al deel uitmaakt van de selectie is Loïs Openda. De aanvaller van Lens mocht opdraven in een vriendschappelijk duel tegen tweedeklasser Le Havre. Lens won eenvoudig met 3-0, Openda was goed voor de assist van het derde doelpunt nadat hij iets na het halfuur mocht invallen.