Analisten vol lof over de finale op het WK: "Ongelooflijk! Wat een finale!" en "Ik ben blij dat ik de allergrootste voetballer ooit heb gezien"

Het was een finale dat alles had. Spanning, doelpunten en uiteindelijk een verdiende winnaar. De analisten bij Sporza waren dan ook vol lof over wat ze hadden gezien.

"Ongelooflijk! Wat een finale!", opent Imke Courtois het gesprek na de wedstrijd. "Je had geen beter script kunnen schrijven." "Ik ben sprakeloos", zegt Arnar Vidarsson. "Zo'n voetbalmatch heb ik nog nooit gezien. Deze match had alles." "Het is ongelooflijk", zegt Youri Mulder. "Die laatste minuten van de verlengingen waren waanzin. Op een gegeven moment dacht ik: laat die penalty's maar zo, geef ze allebei die beker maar. Mensen die dit niet gezien hebben, moeten dit bekijken. Ik ga dat morgen al doen. Dan pas zal ik beseffen hoe goed dit was. En ik ben blij dat ik de allergrootste voetballer ooit heb gezien. Dat kunnen we nu wel zeggen, nu Messi ook de Wereldbeker heeft gewonnen."