Hattrick Mbappé helpt onherkenbaar Frankrijk niet tegen Messi & co: weergaloze finale kent verdiende winnaar Argentinië

Messi als absoluut beste speler van het wereldkampioenschap? Of Mbappé op zijn 24e al een tweede wereldtitel? De spanning was hoog, de intenties en de inzet groot. Of het spektakel opleverde in de finale?

Bij Frankrijk was er de voorbije dagen de nodige vrees voor blessures en ziektes, maar iedereen bleek uiteindelijk fit voor de strijd. Bij Argentinië kreeg Di Maria voorin zijn kans op de flank, achterin werd Tagliaficio boven Acuna verkozen.

Lionel Messi? Die had een droom. Wereldkampioen worden, zijn carrière bekronen en tonen dat hij de echte GOAT is. Kylian Mbappé? Die had een droom. Wereldkampioen worden, voor de tweede keer op prille leeftijd.

Messi vs Mbappé

De meeste dromen zijn bedrog en het is dan nog maar de vraag naast wie je soms wakker wordt en hoe gelukkig je echt bent in het leven. Maar in het geval van een wereldbeker met tegengestelde belangen? Dan kan er maar eentje zijn droom zijn aankomen.

Erg lange tijd was het Lionel Messi die baas was en bleef. Vanop de stip maakte hij er na een fout op Di Maria 1-0 van, even later was hij de aangever van een leuke dieptepass met opnieuw Di Maria als eindstadion: 2-0.

Geen vuiltje aan de lucht voor Argentinië, dat baas boven baas was voor 80 minuten lang. Wie een kwartier voor tijd de wanhoop in het gezicht van Deschamps zag? Die kon zijn kinderen gerust voor televisie laten zitten voor een portie samsonseks.

Thriller

En bedrogen uitkomen. Want na zeventig minuten slaapverwekkend voetbal en verveling - Frankrijk had nog geen enkele trap in de buurt van de Argentijnse doelman gebracht - ging Otamendi plots aan het shirt hangen van de ingevallen Kolo Muani. Mbappé kon er zo vanop de stip 2-1 van maken.

Het was geen match voor mensen met perzikhuid, diabetici of hartlijders. Mbappé maakte er in no time namelijk 2-2 van (toegegeven, lekker goaltje) en zo gingen we plots naar verlengingen. Beide ploegen hadden nochtans nog een heerlijke kans om het af te maken, maar er werd gemist.

Hetzelfde verhaal in de verlengingen. Messi eiste zijn hoofdrol op om er 3-2 van te maken, maar na een elfmeter kon Mbappé zich toch de topschutterstitel toebedelen en zo Frankrijk naar nog tien extra elfmeters leiden.

En dan kwam de loterij van de Argentijnen. Coman en Tchouameni gingen daarbij in de fout voor Frankrijk, de Argentijnen misten niet. Montiel was de man van de beslissende elfmeter (4-2), maar The Last Dance levert een hele nacht salsa op. Argentinië maakte het zich lastiger dan nodig, maar alles bij elkaar was het wel een verdiende overwinning voor Messi & co.