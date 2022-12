Lionel Messi: Won alles wat er te winnen valt en heeft weer een nieuw record bij

Er zijn weinig prijzen die Lionel Messi nog niet won, maar vandaag heeft hij toch het mooiste behaald wat je kan behalen als voetballer. Namelijk wereldkampioen worden. Massa's records heeft hij al achter zijn naam, maar nu heeft hij er weer één bij.

Hij is nu de Zuid-Amerikaanse topscoorder op internationale tornooien. Met zijn twee doelpunten in de finale steekt hij de Braziliaanse legende Ronaldo voorbij. Messi heeft nu 26 keer gescoord en dit mooi verdeeld over de Copa América en het Wereldkampioenschap.

26 - Lionel Messi has scored 26 goals in major international tournaments for Argentina (13 World Cup, 13 Copa América), the most of any South American player in history across the two competitions, overtaking Ronaldo (25). Stage. pic.twitter.com/fCO23zey8O