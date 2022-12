Beetje misplaatst chauvinisme Fransen... Sterke scheidsrechter WK-finale krijgt van L'Equipe een... 2 (en ze zagen nog twee strafschoppen)

De algemene concensus is dat Szymon Marciniak een bijna foutloze WK-finale floot. Hij was kordaat, greep in waar nodig en toonde zich kalm onder de moeilijke omstandigheden. Al was de Franse sportkrant L'Equipe het daar niet mee eens.

De puntenverdeler van de strenge sportkrant gaf de Poolse ref een... 2. Zwaar gebuisd dus. Dat ging dan vooral over de strafschop voor de 1-0 van Argentinië, omgezet door Lionel Messi. Ousmane Dembélé raakte Angel Di Maria redelijk licht, maar de ref wees toch naar de stip. Geen clear error en dus mocht de VAR niet tussenbeide komen. Maar de sportkrant vond ook dat Frankrijk meer dan twee strafschoppen had moeten krijgen. Kolo Muani werd even aan zijn shirt en arm getrokken door Nicolás Otamendi. "Dat was zonder twijfel een strafschop", luidt het commentaar. Ook in de laatste verlenging zagen ze nog een strafschopfout op Mbappé, die geblokkeerd werd door Montiel. "We kunnen zien dat de Argentijnse speler zijn arm een beetje spreidt."