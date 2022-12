De volledige ontbolstering? Manuel Benson bloeit onder Vincent Kompany helemaal open

We gaan het toch eens over Manuel Benson moeten hebben. De voorbije twee maanden ontpopte de 25-jarige winger zich tot productiefste professionele Belg. Bij Burnley was hij zondag weer goed voor twee goals.

Benson was vorig seizoen bij Antwerp al goed voor vijf goals en zes assists, maar dan wel over 34 matchen gespreid. De voorbije twee maanden liet hij zeven goals en twee assists in de laatste acht wedstrijden optekenen. Daarbij waren dan nog drie wedstrijden waarin hij niet in de basiself begon. Toch wel opmerkelijk...

Gisteren stond Burnley 0-1 in het krijt tegen Middlesbrough, tot Benson zijn duivels ontbond en twee keer scoorde in zeven minuten. Deze keer wel als basisspeler, maar Kompany is niet van plan zijn idee rond Benson te veranderen. De ene keer kan hij in de basis beginnen, de andere keer kan hij voor Gudmunsson kiezen. Die laatste is wel een pak minder productief.

Prikkels

Dat was wel wat Kompany miste bij Anderlecht: concurrentiestrijd. Hij weet dat hij Benson op de toppen van zijn tenen moet houden of die kan het soms wel eens laten hangen. Daarom prikkelt hij hem ook en weigert hij hem op te hemelen. "Benson kan een wedstrijd doen kantelen voor ons, dat weten we", vertelde Kompany daar eerder over. "Ik weet wat hij kan, ik heb het hem zien doen bij zijn vorige club. Soms maakt het niet uit wanneer je een speler het veld op stuurt, we hebben spelers die op eender welk moment iets kunnen brengen."

Het andere deel van het succesrecept: Kompany heeft niet liever dan dat hij de actie maakt. Zijn wingers moeten hun man kunnen passeren. Hij moedigt hem ook aan om meer op doel te schieten terwijl Benson zich bij Antwerp veelal tevreden stelde met de voorzet. Benson komt dan ook veel meer in de zestien en in scorepositie.

Toch wel een speler die onze volgende bondscoach in het oog zal willen houden. Zoveel wingers die dat kunnen, hebben we nu ook weer niet. En naar verluidt zijn er al een paar Premier League-clubs zijn progressie ook in het oog aan het houden.