Franse nieuwssite meent dat de 3-2 had moeten afgekeurd worden: "Als je het reglement strikt toepast"

Bij de 3-2 van Lionel Messi tijdens de WK-finale was er eerst twijfel. Buitenspel of niet. Toch werd die snel goedgekeurd. Het Franse RMC Sport is met nog iets anders afgekomen. Volgens hen moest het doelpunt van Messi afgekeurd worden, als je het reglement strikt toepast.

"De scheidsrechter had het wellicht niet aangedurfd om de 3-2 van Lionel Messi af te keuren, maar eigenlijk had hij het moeten doen", aldus het Franse RMC Sport. De nieuwssite legde uit waarom. "Bij een trap van Lautaro Martinez duwde Hugo Lloris de bal in de voeten van Messi. Die trapte de bal binnen", ging het medium verder. "Ondertussen waren er enkele Argentijnse invallers, door de emoties, het veld opgelopen. Als je de spelregels volgt had het doelpunt moeten afgekeurd worden." Daarna citeerde RMC Sport regel 3 alinea 9 uit het reglement: "Als, nadat een doelpunt is gemaakt, de scheidsrechter zich realiseert, voordat het spel hervat wordt, dat er een extra persoon op het veld stond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, moet de goal afgekeurd worden als die extra persoon: (...) een speler, wisselspeler, gewisselde speler of van het veld gestuurde speler is van de ploeg die de goal scoorde.” Zo zou je kunnen stellen dat het doelpunt had moeten afgekeurd. Al voegde RMC Sport er ook aan toe dat er ook heel wat Fransen op het veld stonden toen Randal Kolo Muani een gouden kans op de 4-3 door Emiliano Martinez zag gered worden.