Pélé stuurt gelukwensen vanop zijn ziekenbed: "Messi wint zijn eerste wereldbeker en dat verdient een speler met zo'n carrière als hij"

Lionel Messi heeft de wereldbeker verdiend. Dat liet de Braziliaanse voetballegende Pelé weten vanuit zijn ziekbed. "Proficiat Argentinië! Diego (Maradona) kijkt nu zeker glimlachend toe", postte Pelé op Instagram.

Kylian Mbappé werd ook in de lof betrokken. “Mijn goede vriend die vier keer scoort in een finale. Het was een geschenk om getuige te zijn van dit spektakel”, aldus de 82-jarige Braziliaan, die ook de prestatie van Marokko als eerste Afrikaanse halvefinalist op een WK prees. “Het is geweldig om Afrika te zien schitteren.”

Ronaldo, een andere Braziliaanse voetbalgrootheid, had ook niets dan lof voor Messi. “Het voetbal van deze man doet elke rivaliteit vergeten. Ik zag veel Brazilianen en mensen van over de hele wereld voor Messi juichen in die zinderende finale. Het was een afscheid dat een genie waardig is.”