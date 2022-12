RSCA Futures in - verwachte - mindere periode, maar de citroen is ook ver uitgeperst

De RSCA Futures, op een bepaald moment aan de leiding in de Challenger Pro League, verloren nu vier van hun laatste vijf wedstrijden. De ploeg werd dit seizoen immers al serieus geplunderd.

De Futures hadden tussen midden september en begin november een periode waarin ze vijf van hun zeven wedstrijden wonnen en algemeen lof oogstten. Maar dat is de laatste weken al heel wat minder. Beloftencoach Guillaume Gillet moet immers al heel wat schrapen en andere jeugdploegen gaan beroven van hun beste spelers.

Gisteren tegen RWDM (1-2 verlies) stond Amando Lapage, normaal nog bij de U18, centraal in de verdediging. Van de vijf wissels die Gillet doorvoerde waren er ook vier 17-jarigen (Tristan Degreef, Amadou Diallo, Ali Amaar en Luca Monticelli), ook allemaal weggeplukt bij de U18 van coach René Peeters.

Niet dat er een andere keuze is. Theo Leoni, tegen RWDM wel in de basis, traint de hele week met de A-ploeg. Marco Kana was er ook bij omdat die net uit blessure terugkeert. Chris Lokesa werd vorige week dan weer verpatst aan RKC Waalwijk. Lucas Lissens is geblesseerd en traint ook voltijds mee met de A-ploeg, net als Ethan Butera sinds kort.

Dan wordt de spoeling al snel dun. De meest ervaren jongens staan momenteel op het veld, maar er mag niet al te veel meer gebeuren. Als straks de competitie in 1A hervat, zullen jongens als Leoni, Kana en misschien zelfs Stassin er mogelijk niet meer bij zijn.

De Futures zullen wel niet meer in de problemen komen, maar er zijn nu al stemmen die opgaan die dit aangrijpen om het experiment af te blazen. De ene tegenstander krijgt immers een sterker RSCA voor de voeten als de andere.