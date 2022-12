Cercle Brugge was kapitein bijna kwijt, maar coachwissel bracht verandering: "Ik stond klaar om te vertrekken"

De coachwissel bij Cercle Brugge heeft vruchten afgeworpen. De West-Vlamingen staan op een heel comfortabele negende plaats. En dat met Charles Vanhoutte in de basis en zelfs als kapitein. Het jeugdproduct dacht deze zomer wel aan vertrekken.

Onder Dominik Thalhammer verdween hij vorig seizoen uit de basis, maar Miron Muslic pikte hem weer op. "Ik kende een moeilijke start dit seizoen. Meer zelfs, afgelopen zomer stond ik klaar om te vertrekken. Er was belangstelling van een ploeg en ik was daar niet ongevoelig voor, want ik wilde vaker speelde", geeft hij toe in Het Nieuwsblad.

"Toen Miron Muslic in september overnam, beloofde hij mij meteen meer minuten en kansen. Het draait nu ook beter, het spel is goed en dat dit met mij in de ploeg gebeurt, is natuurlijk geweldig."

Zijn transfer verdween naar de achtergrond. “Het was behoorlijk concreet, in België en zelfs uit Nederland was er belangstelling, maar Carlos Avina, onze sportief directeur, wilde mij niet laten gaan. Ik ben gelukkig gebleven en het draaide dus goed uit. Zeker ben je natuurlijk nooit van je plaats, maar ik vond het wel jammer toen ik vorig seizoen uit een winnende ploeg verdween. Nu heb ik het gevoel dat dit minder snel het geval zal zijn.”