📷 Emiliano Martinez steekt opnieuw de draak met Mbappé en neemt pop van Fransman mee tijdens parade

Hij mag dan een van de weinige Argentijnen geweest zijn die Kylian Mbappé ging begroeten en troosten, maar Emiliano Martinez heeft het sindsdien duidelijk op de Franse spits gemunt. Na zijn al befaamde "minuut stilte ter ere van Kylian Mbappé" in de kleedkamer na de wedstrijd, deed de doelman er nog een schepje bovenop.

Martinez had tijdens de parade in de straten van Buenos Aires namelijk... een pop met de foto van Mbappé in zijn armen. Na zijn uitspatting met de trofee voor beste doelman van het WK alweer een frats van de doelman. Messi, nochtans de ploegmaat van Mbappé bij PSG, staat erbij en laat het gebeuren.

En dat terwijl het net Mbappé was die drie keer scoorde tegen Martinez in de WK-finale en hem nog een vierde keer klopte in de penaltyreeks. Martinez kon de opmerkingen van Mbappé voor het WK duidelijk niet verwerken. De PSG-speler had gezegd dat het voetbal "in Zuid-Amerika niet zo geavanceerd is als in Europa" en dat de reden was waarom de laatste Wereldbekers door Europese landen waren gewonnen.

This is a factual statement. The hate towards Mbappe is funny.

This looks more like a country that has huge Racisimo.

For Martinez to do this in public, he has done it in private and his captain approves.

Maradona being racist to Nigerian fans makes more sense now. https://t.co/4rUQpJv6YK pic.twitter.com/HvuSB6uH1C