Mulder en Degryse zijn het niet eens over de beste keeper van het WK

Doelman Martinez van Argentinië werd na de finale van het WK in Qatar verkozen tot Doelman van het WK.

Jan Mulder en Marc Degryse discussieerden bij Het Laatste Nieuws over wie doelman van het WK moest zijn. “Voor de finale had ik Livakovic van Kroatië op mijn blad gezet. Na de finale moet je toch voor Martínez gaan”, zegt Degryse.

“In Nederland zullen ze het misschien niet graag lezen, omdat hij tegen Oranje een beetje baldadig was, maar Martínez speelde toch een cruciale rol voor Argentinië. Zoals ik eerder al zei: in de finale was hij even belangrijk als Messi.”

Mulder begrijpt die keuze, maar vond toch dat Nederland ook een goede doelman tussen de lijnen zette, iets waar Degryse niet echt kan inkomen. “Noppert? Die is meegegaan om penalty's te pakken en hij heeft er geen enkele gepakt!”