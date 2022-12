Teleurstellend WK kost Rode Duivels paar plaatsen op FIFA-ranking

Donderdag wordt de nieuwe FIFA-ranking bekendgemaakt. Die is door het WK wat dooreengeschud.

De Rode Duivels zakken van de tweede naar de vierde plaats na het WK in Qatar, meteen goed voor de laagste notering in 4,5 jaar. Brazilië blijft nipt nummer één, voor Argentinië en Frankrijk. De halvefinalisten van het WK in Qatar maken een mooie sprong voorwaarts.

Kroatië klimt vijf plaatsen en is nu zevende. Marokko gaat 11 plaatsen vooruit en wordt nu zelf ook elfde. Nederland komt op zes, Italië op acht.

Andere grote verliezers naast de Belgen zijn Spanje dat van de zevende naar de tiende plaats zakt. Duitsland zakt van 11 naar 14 en Denemarken van 10 naar 18.