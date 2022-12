De Bruyne dirigeert Manchester City voorbij Liverpool in eerste onvervalste topper na het WK

De eerste echte topper na het WK in Qatar hebben we vanavond achter de kiezen. Manchester City klopte Liverpool FC na een héél aangename wedstrijd. Het werd uiteindelijk 3-2.

Kevin De Bruyne, Erling Braut Haaland, Mo Salah,... In een normaal seizoen is de Carabao Cup niet meteen de setting om de sterren aan het werk te zien. En net dat was vanavond anders.

Het waren overigens de eerste twee die de score na amper tien minuten openden. Haaland op aangevan van KDB. Voor de volledigheid: de Rode Duivel gaf ook de assist bij de winning goal.

Terug naar het normaal?

Moeten we ook Salah even extra vernoemen? De Egyptenaar tekende voor het tweede doelpunt van The Reds. Benieuwd welke sterren in de volgende ronde wél nog zullen spelen.