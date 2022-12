🎥 Romelu Lukaku scoort voor Inter Milaan in oefenpot tegen Reggina

Romelu Lukaku heeft nog eens gescoord voor Inter Milaan. Het was in een oefenduel tegen Reggina.

Donderdagavond speelde Inter Milaan een oefenwedstrijd tegen Reggina uit de Serie B. Romelu Lukaku was helemaal fit en stond in de basis en speelde de hele wedstrijd.

Lukaku had in de 1e helft pech toen een poging tegen de paal strandde, maar na de rust was het wel raak. Een voorzet vanop links schoot door en kwam bij hem terecht. Hij twijfelde niet en maakte van kortbij er 2-0 van. Enkele minuten eerder had Edin Dzeko al voor de 1-0 gezorgd.