100 miljoen euro is niet genoeg voor beste jongere van het WK

De 21-jarige Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez is één van de grootste transfertargets van het moment.

Fernandez werd op het WK in Qatar verkozen tot beste jongere. Dat heeft ervoor gezorgd dat zijn marktwaarde al aardig gestegen is. Volgens het Portugese Record heeft zijn club Benfica Lissabon deze week een bod van maar liefst 100 miljoen euro afgeslagen.

Sportief directeur Rui Costa van Benfica Lissabon blijft bij de afkoopclausule die in het contract van Fernandez staat. Die is vastgelegd op maar liefst 120 miljoen euro.

Club Brugge speelt in februari tegen Benfica. Het is uitkijken of Fernandez er dan nog zal spelen, of al in de Premier League of de Primera Division aan de slag zal zijn.