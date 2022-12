Amadou Onana kijkt met volle goesting naar toekomst Rode Duivels: "Volgende generatie kan nog beter zijn dan de vorige"

Hij was een van de lichtpuntjes bij de Rode Duivels op het WK in Qatar maar ook Amadou Onana kon in anderhalve wedstrijd niet voorkomen dat de Rode Duivels werden uitgeschakeld in de groepsfase.

Al na één helft werd het duidelijk dat Amadou Onana heel belangrijk is voor de Rode Duivels momenteel. Door een schorsing miste hij echter de derde groepswedstrijd tegen Kroatië. Ook toenmalid bondscoach Roberto Martinez was verrast van de progressie van Onana en had niet verwacht dat de 21-jarige middenvelder van Everton al zo snel een impact zou hebben bij de nationale ploeg. Maar Onana kijkt zelf al verder dan dat bij La Dernière Heure. "Op het volgende WK wil ik een nog grotere impact hebben. Er zijn al enkele leidende figuren en geweldige spelers maar ik wil daar ook één van worden. Ik wil een beslissende speler voor mijn land worden", klinkt het veelbelovend. Onana was misschien wel de missing link voor de gouden generatie om nog beter te doen maar hij mist net die gouden periode. Maar zelf vindt hij dat absoluut niet. "De volgende generatie Duivels kan nog beter zijn dan de vorige", kijkt hij met volle goesting naar de toekomst.