Geld is duidelijk géén probleem: 'Al-Nassr denkt niet alleen aan CR7, maar wil ook deze twee toppers naar Saudi-Arabië halen'

Al-Nassr FC wil met Cristiano Ronaldo dé transferbom van de wintermercato realiseren. Maar de Saudische topclub heeft nog meer grootse plannen.

CalcioMercato weet dat ook N'Golo Kanté en Harry Kane zijn benaderd om hun carrière voort te zetten in Saudi-Arabië. En sinds de aanbieding voor Cristiano Ronaldo weten we wat er in de woestijn te verdienen valt.

Al-Nassr FC wil profiteren van het aflopende contract van Kanté om de Fransman te overtuigen. Een transfer van Kane lijkt ons dan weer volledig onhaalbaar. Al gaf de aanvaller wel aan dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging.