📷 OFFICIEEL Qatar als uitstalraam, WK-ganger pakt transfer met contract van 6 jaar

Het WK in Qatar is voor heel wat internationals het moment bij uitstek geweest om zich in de kijker te spelen.

Dat geldt ook voor de Mexicaanse verdediger César Montes. Hij maakt de overstap naar Espanyol, zo liet de Spaanse eersteklasser weten. Hij ondertekende een contract tot maar liefst juni 2028. De 25-jarige Montes komt over van Monterrey in Mexico. Hij is al sinds het jaar 2017 Mexicaans international en was basisspeler op het WK in Qatar. Net als de Rode Duivels raakte Mexico niet voorbij de poulefase. 🐦✍️ #CésarMontesPerico



Benvingut, @CJasib!



¡Bienvenido!



Welcome!



欢迎!#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 27, 2022