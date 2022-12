🎥 Arthur Theate is ook in de aanval een wapen voor zijn ploeg

Arthur Theate is niet alleen een prima verdediger, maar ook een wapen in de aanval voor Reims. Dat liet hij donderdag zien.

Arthur Theate stond in de basis bij Rennes en zag een aantal bekende gezichten tegenover zich bij Reims waar Will Still (ex-Beerschot) de trainer is. Zo stonden Thomas Foket, Thibault De Smet en Junya Ito in de basis bij de thuisploeg.

Reims stond na 22 minuten al op een dubbele voorsprong en zo moest Rennes al vroeg in de wedstrijd achtervolgen. Een klus naar de hand van Theate die in de toegevoegde tijd van de eerste helft mee naar voorkwam en de aansluitingstreffer tegen de netten werkte.

Verder kwam Rennes niet meer want het was Reims dat in het slot van de partij de voorsprong nog verder uitdiepte tot 3-1. Dit dankzij Balogun die zijn tweede van de avond maakte.