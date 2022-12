Mbappé voelt de verloren WK-finale nog elke dag: "Zal het nooit kunnen verteren"

Kylian Mbappé zit nog altijd met het slechte gevoel van het WK in zijn maag, maar dat weerhield hem niet om beslissend te zijn voor PSG.

In de blessuretijd zorgde Kylian Mbappé woensdagavond dat Paris Saint-Germain op de valreep nog won van Strasbourg (2-1).

Ook de WK-finale kwam achteraf ter sprake. “Ik denk dat ik het nooit zal kunnen verteren”, zei de Fransman. Al draaide hij de knop wel snel om. “Zoals ik tegen mijn ploegmaats zei is er geen enkele reden dat de club de gevolgen draagt van de WK-teleurstelling. PSG en de Franse nationale ploeg zijn twee verschillende situaties.”

Mbappé was snel terug in Parijs, amper enkele dagen na de finale. “We spraken voor de finale en ik vertelde de coach dat ik terug zou komen, ongeacht het resultaat, omdat ik me goed voelde en wilde blijven spelen, want we hebben twee belangrijke wedstrijden.”