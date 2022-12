Pep Guardiola ondanks twee goals van Haaland: "In eerste deel van seizoen was hij scherper"

Manchester City opende het tweede deel van het seizoen met een 1-3-overwinning tegen Leeds United.

Erling Haaland was opnieuw van goudwaarde voor de ploeg van Kevin De Bruyne en co. Hij scoorde twee keer voor Manchester City. Het was het 26ste doelpunt in evenveel matchen voor City. “Ik denk niet dat Erling naar ons is gekomen voor statistieken. Hij wil prijzen pakken met Manchester City”, zei Guardiola achteraf.

In de komende maanden moet Haaland normaal nog meer kunnen laten zien, zo is de trainer van City overtuigd. “Ik ben meer dan tevreden over hem, maar ik heb wel het gevoel dat hij in het eerste deel van het seizoen wat scherper was. Helaas raakte hij eind oktober tegen Dortmund geblesseerd. Nu is hij weer fit. Hoe meer minuten hij maakt, hoe beter hij weer wordt.”