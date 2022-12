📷 Brighton helpt speler met hartaandoening aan nieuwe job

Enock Mwepu moest in oktober op 24-jarige leeftijd een punt zetten achter zijn spelerscarrière, nadat was ontdekt dat hij een erfelijke hartaandoening had.

Ondertussen heeft Brighton ervoor gezorgd dat Enock Mwepu een nieuwe job heeft binnen de club. Hij zal spelertjes opleiden bij de U9 van Brighton.

“Gezien zijn leeftijd heeft Enock een schat aan ervaring. Hij heeft in de Champions League en de Premier League gespeeld en was tevens aanvoerder van zijn land. Dit is het volgende hoofdstuk voor Enock in zijn voetbalcarrière”, zegt trainer Roberto De Zerbi.

De Zambiaanse international had tijdens zijn carrière de bijnaam 'The Computer', omdat hij het spel kon lezen. In 2021 tekende hij voor Albion, waar hij 27 keer speelde en drie keer scoorde voordat hij in oktober 2022 met verplicht pensioen ging.