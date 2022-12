🎥 "Wout the f*ck": Wout Faes moet kelk tot bodem ledigen, coach Rodgers verdedigt hem vurig

Het werd niet het avondje voor Wout Faes vrijdagavond in de Premier League tegen Liverpool. Met twee owngoals was hij de schlemiel van de avond.

Tot twee keer toe ging Wout Faes in de fout, goed voor evenveel tegendoelpunten. Zeker bij de 1-1 had hij bijzonder veel pech.

Temeer Leicester City de wedstrijd helemaal onder controle had tot die gelijkmaker. Faes deed de match uiteindelijk dus jammer genoeg kantelen.

Het leverde een aantal TikToks op van supporters met quotes als "Het is niet omdat je lijkt op David Luiz dat je ook zo moet spelen" en Gary Lineker had het over "Wout the f*ck" op twitter.

Zijn coach Brendan Rodgers zette Faes echter uit de wind: "Wout heeft een sterk karakter en speelt briljant sinds hij hier is. Zijn reactie in de tweede helft vond ik fantastisch."