OFFICIEEL: Luis Suarez (35) weet nog van geen ophouden en tekent bij Grêmio

De Uruguayaan gaat nog even door als voetballer.

Luis Suarez speelde onlangs op het WK met Uruguay. In de eerste match tegen Zuid-Korea en de laatste tegen Ghana stond Suarez in de basis, in de tweede tegen Portugal viel hij zo'n 20 minuten in.

Suarez kon niet verhinderen dat Uruguay al na de groepsfase was uitgeschakeld op het WK. Heel goed speelde hij niet, maar Suarez heeft het Braziliaanse Grêmio toch kunnen overtuigen.

Suarez verlaat namelijk transfervrij Nacional in Uruguay voor Grêmio en tekent er tot eind 2024. In januari wordt Suarez 36 en hij zal dus bijna tot zijn 38ste voetballen als hij zijn contract uitdoet.