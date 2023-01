Catalaanse derby krijgt nog een staartje want Espanyol tekent beroep aan: "Brengt de essentie van onze competitie in gevaar"

Espanyol is het niet eens met een beslissing.

Op oudejaarsdag ging Espanyol op bezoek bij de buren uit Catalonië, namelijk FC Barcelona. De match eindigde op 1-1 en Mateu Lahoz, die ook al de aandacht opeiste met een recordaantal kaarten op het WK, eiste weer een hoofdrol op. Hij trok maar liefst veertien gele en twee rode kaarten. Opnieuw een record.

Maar daarover gaat de klacht van Espanyol niet. Wel over het feit dat Robert Lewandowski meespeelde bij Barcelona. De Poolse spits had echter een schorsing van drie speeldagen, maar Barcelona vond toch nog een omweg om dat (even) te omzeilen.

Het bestuur van Espanyol bleef al weg van de match en gaat nu nog een stap verder. Bij de Spaanse voetbalbond heeft het een klacht ingediend voor het optreden van Lewandowski en noemt het een "flagrante onrechtvaardigheid".

"Dit brengt de essentie van onze competitie in gevaar en deze onrechtvaardigheid is gebaseerd op een overhaaste oplossing en met duidelijke juridische tekortkomingen", klinkt het in een persbericht.