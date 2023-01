'Cristiano Ronaldo wachtte tevergeefs op Europese topclub, maar zat wel rond de tafel met deze club'

Al-Nassr FC is de nieuwe werkgever van Cristiano Ronaldo. De Portugees hoopte lange tijd dat er een Europese topclub zou aankloppen, maar niemand was geïnteresseerd. Al had hij wél de keuze tussen de Saoedische topclub en een ander avontuur.

ESPN meldt dat Sporting Kansas City meerdere pogingen heeft ondernomen om Cristiano Ronaldo naar de MLS te halen. Meer zelfs: beide partijen zaten meermaals rond de tafel om de transfer te bespreken. De Amerikaanse middenmotor deed CR7 zelfs een aantrekkelijk voorstel, maar de cijfertjes in de contracten konden niet tippen aan het geld waarmee Al-Nassr FC kan gooien. Ronaldo verdient in de woestijn tweehonderd miljoen euro per jaar.