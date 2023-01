Dedecker over mogelijke opvolger Martinez: "Neen, hij is zo zot als een achterdeur"

Het WK in Qatar werd een zware ontgoocheling voor de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez is ondertussen ontslagen, de vraag is nu wie hem moet opvolgen.

"Roberto Martinez is een compromisfiguur, terwijl er bij topcoaches altijd een hoek af is", is Jean-Marie Dedecker duidelijk in Het Nieuwsblad. Achterdeur En dus zou Louis van Gaal misschien een goede opvolger kunnen zijn voor Roberto Martinez? Neen, niet volgens Dedecker: "Hij is zo zot als een achterdeur." "Een zeventigplusser ga je toch geen bondscoach meer maken? Mijn zoon wil nog een stap verder gaan en zeventigplussers niet meer laten stemmen."