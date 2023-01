Fikse tegenvaller voor Bayern München: Mazraoui weken uit door coronabesmetting

Noussair Mazraoui zal de komende weken niet te zien zijn bij de wedstrijden van Bayern München.

Volgens BILD heeft de Marokkaanse international tijdens zijn vakantie een coronabesmetting opgelopen na het WK in Qatar.

Tijdens zijn verlof zou hij pericarditis opgelopen hebben, de ontsteking van het hartzakje. Enkele weken rust is daarbij meer dan aangewezen.

Hoelang hij precies out is en of de club door de wintermercato een vervanger zal aantrekken is op dit moment nog niet duidelijk. Denzel Dumfries zou een optie zijn.