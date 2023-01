Romelu Lukaku en Toby Alderweireld willen Thierry Henry graag als de nieuwe bondscoach: hoe zit het met zijn coachervaring?

De Belgische voetbalbond is nog steeds op zoek naar een nieuwe bondscoach. Thierry Henry is al verschillende keren genoemd geweest. Zelf heeft hij zin en ook Romelu Lukaku en Toby Alderweireld willen hem graag als de opvolger van Roberto Martinez zien.

Thierry Henry heeft op zijn 45e nog niet zo veel ervaring als trainer. Eerst trainde hij de jeugd bij Arsenal, waar hij anderhalf jaar de 1e knepen van het vak leerde. Daarna werd Henry assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Hij integreerde zich snel bij de Duivels en maakte hij WK in Rusland mee, waar de Rode Duivels het brons mee naar huis pakten.

Vervolgens ging Henry voor de 1e keer zijn eigen kans. Hij trok naar Monaco, maar daar werd hij al na enkele maanden ontslagen. In de Champions League kon Henry een uitschakeling in de groepsfase niet voorkomen. Tegen half januari had hij in de Ligue 1 ook al 6 keer verloren. Uitschakeling in de beker tegen Metz was de druppel: een ontslag na 20 wedstrijden met maar liefst 11 nederlagen. Ook kregen ze 35 doelpunten tegen.

© photonews

Nadien nam Henry een sabbatperiode. Het duurde tot in november 2019 vooraleer hij weer een job als trainer aannam. Hij ging naar Montréal in de MLS. Dat verging hem beter en met een zwakker team haalde hij daar de play-offs. Dat was de 1e keer in 4 seizoenen dat Montréal de play-offs had bereikt, maar ze werden al in de 1e ronde uitgeschakeld. In 2021 nam hij ontslag als trainer. Hij wou korter bij zijn familie, die hij door de reisbeperkingen vanwege de coronacrisis al lange tijd niet meer had gezien.

Enkele maanden later vervoegde Henry opnieuw de coaching staff van Martinez. Oorspronkelijk liep zijn contract tot en met het EK 2020. Nadien verlengde hij tot aan het WK in Qatar. In die periode bleef hij populair onder de spelers en richtte hij zich vooral tot de aanvallers, aan wie hij heel wat raad gaf.

© photonews

Na het ontslag van Martinez is Henry een van de kandidaten om de nieuwe Belgische bondscoach te worden. Zelf wil hij het doen. Romelu Lukaku en Toby Alderweireld spraken er zich al openlijk over uit en er zullen nog Duivels zijn die hem graag aan het hoofd zien staan.

Binnen de ploeg heeft Henry al de nodige steun, maar zijn ervaring is nog beperkt. Monaco draaide uit op een ontgoocheling, terwijl Montréal hem wat beter verging. Of Henry het wordt, zal de toekomst uitwijzen.