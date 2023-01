Karel Geraerts houdt transfer van Dante Vanzeir niet tegen

Dante Vanzeir werd de voorbije dagen gelinkt aan een transfer naar de Amerikaanse MLS.

New York zou de nodige interesse hebben in Dante Vanzeir, maar daar trekt Karel Geraerts zich niks van aan. Hij zal ook niks ondernemen om een transfer tegen te houden.

“Ik reken op elke speler in mijn kern en hij is heel belangrijk voor mij. Maar het is niet mijn taak om hem te overtuigen om te blijven of om hem te vertellen om te vertrekken”, klinkt het in La Capitale bij de trainer van Union.

“Elke speler heeft zijn eigen pad, zijn eigen carrière. Als coach kan ik hem alleen advies geven. En het advies dat ik hem geef is om klaar te zijn voor zondag, om zich te concentreren op de derby. De rest is het werk van zijn agenten en zijn entourage.”