Rondje Europa: replay voor Liverpool en Newcastle uitgeschakeld door derdeklasser, Lukaku valt in maar Inter wint niet

Voor de belangrijkste uitslagen in Europa moeten we in Engeland en Italië zijn. Lukaku viel in bij Inter, maar zijn ploeg verspeelde punten. In Engeland sprak het bekervoetbal dan weer tot de verbeelding.

Italië: Serie A Monza - Inter 2-2 In Italië zijn ze ook weer aan de competitie begonnen en Inter ging op bezoek bij Monza. Romelu Lukaku begon op de bank, maar kwam na 55 minuten wel Dzeko vervangen. Op dat moment stond het 1-2 voor Inter na goals van Darmian en Lautaro Martinez voor de bezoekers en tussendoor een treffer van Ciurria. Caldirola smeerde Inter met een kopbalgoal in de 93ste minuut zuur puntenverlies aan. Juventus - Udinese 1-0 Dat betekent dat Inter nu al drie punten achterstand heeft op Juventus, dat op zijn beurt nog vier eenheden minder telt dan leider Napoli. In ieder geval heeft de Oude Dame zijn zegereeks wel kunnen verlengen, al was het wachten tot Danilo vier minuten voor affluiten de ban kon breken. Liverpool - Wolverhampton 2-2 Over Het Kanaal draait het dit weekend om de FA Cup. Guedes kon op Anfield een blunder van Allison afstraffen, waarna Nuñez en Salah orde op zaken stelden. Hee-chan maakte wel nog gelijk en Wolves dacht dat het via Toti in de slotfase zelfs de 2-3 had gescoord. Het doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel, al viel dat met het blote oog niet meteen waar te nemen. Er moet een replay gespeeld worden. Sheffield Wednesday - Newcastle 2-1 Waar het wel al tot een echte bekerstunt gekomen is, is in Sheffield. Derdeklasser Sheffield Wednesday legde Newcastle over de knie dankzij twee doelpunten van Josh Windass. Guimarães kon wel nog milderen, maar dat was onvoldoende voor de Premier League-club om de bekeruitschakeling af te wenden.