📷 Gareth Bale stopt met onmiddellijke ingang met voetballen

Gareth Bale heeft op sociale media zijn afscheid als voetballer aangekondigd.

De 33-jarige Welshman zet per direct een punt achter zijn actieve voetbalcarrière. Dat liet hij zelf weten in een post op sociale media.

“Mijn beslissing om te stoppen is veruit de zwaarste beslissing van mijn carrière geweest”, klinkt het.

“Ik voel me ongelooflijk vereerd dat ik mijn droom als voetballer heb kunnen waarmaken omdat het de sport is waar ik van houd. Het heeft me zeker een van de beste momenten uit mijn leven gegeven.”