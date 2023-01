Aanduidingen Croky Cup: deze scheidsrechters moeten kwartfinales in goede banen leiden

In de Croky Cup staan deze week de kwartfinales op het programma. En daarin kan het wel eens spannend gaan worden.

Nog acht ploegen kunnen de Croky Cup naar zich toetrekken. En dus zou het nog wel eens spannend kunnen worden.

Aanduidingen

De aanduidingen zijn alvast gebeurd. Jonathan Lardot moet op donderdagavond de topper tussen Union en Gent in goede banen leiden.

Op woensdag is het aan Erik Lambrechts in de andere topper tussen Genk en Antwerp. Voor Kortrijk - Mechelen is er Jasper Vergoote, voor Zulte Waregem - STVV Alexandre Boucaut.