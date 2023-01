Analist over ontslag van Wouter Vandenhaute: "En wat is het alternatief?"

De fans van RSC Anderlecht riepen vandaag in een open brief op tot het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute.

De supporters van RSCA lieten de voorbije jaren al van zich horen, maar nu komen ze wel snoeihard naar buiten. “De slechte financiële situatie blijft op de schouders van de beleidsmakers hangen. Intern zijn er heel veel personeelswissels en ook het sportieve beleid is nog geel voltreffer geweest”, zegt Tom Boudeweel over de problemen bij Sporza.

Toch was er de voorbije jaren nog wat licht aan het einde van de titel. “Na het ontslag van Frank Vercauteren heeft ‘Mister Anderlecht’ Vincent Kompany zijn club wel geholpen. Bovendien doet die het nu goed in Engeland. Als klap op de vuurpijl heb je ook nog het naar de uitgang duwen van Jean Kindermans. Als je dat allemaal optelt, is dat toch al heel wat.”

Of het ontslag een oplossing is, is maar zeer de vraag. “Met hun open brief willen de supporters dat wanbeleid aan de kaak stellen, maar of een ontslag realistisch is? Dat lijkt mij niet zo simpel. En wat is het alternatief? Je mag ook niet vergeten dat Anderlecht dankzij Coucke en Vandenhaute nog bestaat.”

Het vertrouwen herstellen wordt dan ook bijzonder moeilijk. “Voorzitter Vandenhaute zal flink aan de slag moeten met dit signaal van de supporters, om op zijn minst het vertrouwen tussen de fans en hemzelf te herstellen.”