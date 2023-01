Wintertransfer van Deinze kan dit seizoen niet meer in actie komen

KMSK Deinze haalde enkele wintertransfers binnen, maar eentje daarvan draait al helemaal verkeerd uit.

De nieuwe trainer Marc Grosjean kreeg enkele nieuwe pionnen voor het tweede deel van het seizoen in de Challenger Pro League.

De nieuwe spits Ilhan Fandi is echter nog voor hij in Deinze arriveerde geblesseerd geraakt. Dat gebeurde tijdens een duel in de Mitsubishi Electric Cup.

Vandaag werd hij geopereerd. “Ilhan Fandi liep een volledige scheur in zijn voorste kruisband in de linkerknie op. Na de operatie zal Ilhan naar verwachting zes tot negen maanden out zijn”, laat KMSK weten.

“KMSK Deinze is momenteel in gesprek met de Football Association of Singapore over de toekomstplannen voor Ilhan Fandi”, valt er nog te horen.